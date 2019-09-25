全國農業金庫不滿部分社群網站、媒體散布全國農業金庫「擬將農漁民存款投入ODA計畫」的不實訊息，致損失325億，農業金庫法遵長陳俊斌及律師林永頌今早到台北地檢署控告70名網民違反《農業金融法》，以遏止錯誤消息一再散播。

律師林永頌扎出，去年網路已流傳錯誤訊息，造成農業金庫減少325億元存款，最近幾個月臉書又瘋傳掏空存款等錯誤訊息，所以針對70名網民，控告他們涉嫌違反《農業金融法》散布流言罪、以詐術損害信用部或全國農業金庫信用罪。

農業金庫表示，農業金庫申請成立「國際金融業務分行(OBU)，提供客戶完整外匯業務，與「政府開發援助(ODA)」無關，去年6月已召開記者會澄清過。

農業金庫強調，但近日網路又盛傳「全國農業金庫把農漁民的存款搬至海外去...」，並引用未經查證資訊，已嚴重損害農業金庫信用，因此農業金庫已蒐證報案，並對網路散布者提告，以維護存款人及股東權益，同時呼籲各界切勿傳播不正確消息。

(中時 )