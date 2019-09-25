台灣原創內容登上日本最大影音平台！酷瞧原創內容《可惡！把我的青春還給我》等，將於12月上架日本最大影音串流平台dTV。酷瞧執行長蔡嘉駿表示，這次是酷瞧原創戲劇首次與日本付費影音平台合作，未來將朝跨國、跨平台內容合製邁進。

日本dTV由日本最大電信商NTT Docomo運營，自2009年提供月費觀看無限制影音串流服務，包括電影、戲劇、綜藝、動畫等逾12萬部節目，以500日幣月費服務近300萬付費用戶，為日本本土最大的串流媒體平台。

酷瞧自2017年起自製內容及社群短影音，其中《可惡！把我的青春還給我》是台灣首部嘗試影遊互動的戲劇，引起玩家共鳴與討論。蔡嘉駿表示，酷瞧現正積極籌備「影遊互動」跨國大型專案。除了橘子集團，也將嘗試與NMEA新媒體暨影視音發展協會的會員夥伴，組成台灣泛娛樂產業最強大的「製作委員會」，滾動IP最大價值。

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