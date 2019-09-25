立委曾銘宗和立委吳秉叡起口角。（黃有容攝）

立委吳秉叡起身抗議。（黃有容攝）

300萬引發立院口水戰！立委陳明文9月初在高鐵上掉了現金300萬元，引起社會輿論關注，立法院財委會25日將針對此案要求相關單位提出報告。但是，高鐵董事長江耀宗被要求上台報告時，卻稱已進入司法程序，不能報告事件細節，引起立委間口角，還被召委費鴻泰大罵「小官敢這麼囂張」！

江耀宗上台報告時說，高鐵相關的報告內容已經在交通部報告內，但只有「現行遺失物處理程序」的說明，並無事件說明。江耀宗表示，事件已經送檢調，因此不能公開、不能報告。

立委曾銘宗忍不住走上台怒斥「這是公開資訊耶，什麼已經送檢調，這跟檢調有什麼關係，沒來過立法院嗎」，江耀宗回應，進入司法程序，基於調查不公開和個人隱私等，無法報告，至於當天車上的相關資訊，會請負責運務的相關人員來說明。曾銘宗馬上說「不可以」，要求就是江耀宗本人應該報告。

費鴻泰也震怒道「立法院各委員會召委要求報告就是要報告，你以為你官大嗎？你尸位素餐，你領這麼多錢，當然要你報告，不要以為你後面有人在撐你」，他指出，人事時地物，沒有牽涉到司法問題，就應該要報告。

不過，江耀宗竟然說「我手邊沒有任何資訊」，引起費鴻泰大罵「你什麼態度」，更說「我到立法院15年，沒有看過一個小官敢這麼囂張！」並要求江耀宗站在台上現場準備資料。

立委吳秉叡因排在第一個質詢，出聲抗議這將會干擾議程，並和曾銘宗起爭執，一旁的立委蔡易餘也加入口水戰。這也讓費鴻泰直接宣布休息10分鐘，讓江耀宗「準備報告」，更罵江是「耍官威」。

江耀宗幾分鐘後重新報告，指出當日陳明文搭乘的高鐵於下午12時10分到達終點站南港站，清潔人員進入車廂清潔時，拾獲一個登機箱，交給站務人員，站務人員發現內容物是現金，即送到派出所，後來才接到乘客致電協尋。

(中時 )