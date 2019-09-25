美國總統川普被控向烏克蘭總統施壓，要他調查政敵黑資料，引發爭議。川普將在明天公布「完全解密」的通話紀錄，但前白宮和國安官員說，這不可能是錄音或逐字紀錄。

川普推文說：「我正代表我國出席聯合國大會，但已授權在明天公布我與烏克蘭總統澤倫斯基之間完整、徹底解密且未經刪減的通話紀錄。」

川普寫道：「你們會看到，那是一通非常友好且完全適當的電話。」川普被控在7月25日致電澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要他調查民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）和他兒子的黑資料。

「沒有施壓，不像拜登跟他兒子，沒有交換條件！」

數名前白宮和國安官員表示，川普與澤倫斯基的通話細節不可能經過錄音或逐字紀錄。

根據白宮處理總統和其他國家領導人通話的標準程序，相關紀錄可能是彙整美國官員聆聽對話的筆記。

川普在推文中說，相關紀錄將顯示這通電話內容「完全適當」。

然而，一名前國家安全會議（NSC）資深官員告訴路透社，記錄總統與外國領導人通話的標準程序並非錄音，而是由至少兩名或更多NSC官員負責筆記。

他說，作筆記的通常是被分配到NSC的中央情報局（CIA）官員。

這名前官員說，他們的筆記是這類電話的主要紀錄。他不曉得美國政府在川普與他國領導人通話時，是否有進行任何電子錄音。

在前總統歐巴馬執政時期擔任國防部副助理部長的法卡斯（Evelyn Farkas）說，除了仰賴官員筆記，另一個問題則是內容恐有疏漏，因為負責筆記的官員通常會掠過一旦公開便可能引發爭議的內容。

她說：「記錄人員通常以不會讓總統尷尬的方式，記錄總統說的話。」

一名前白宮資深官員也認同這類說法。

他說：「沒有實際錄音，但會有很多人在聆聽這些通話內容時作筆記。當你閱讀時，幾乎就像是通話紀錄。」

白宮並未做出回應。

(中央社)