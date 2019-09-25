在日本對南韓經濟報復後，南韓有部分意見提出應抵制2020年東京奧運。南韓媒體報導，總統文在寅24日在紐約會晤國際奧會主席巴赫，則表明南北韓組聯隊參加東京奧運的意願。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅對巴赫（Thomas Bach）一直以來對南北韓聯合參奧、申奧給予關注表示感謝，同時表明南北韓組聯隊參加東京奧運和共同申辦2032年奧運的意願。

文在寅向巴赫說明南韓政府為推動以平昌冬奧為起點的韓半島和平進程取得進展而付出的努力，以及透過聯合參加2020年東京奧運等體育交流實現南北韓和解與合作的構想。

報導指出，文在寅還表示，希望東京奧運成為一屆安全奧運、和平奧運，繼2018年平昌冬奧之後，2020年東京奧運、2022年北京冬奧接連在亞洲舉行，希望這為增進韓、中、日3國合作，實現地區繁榮與和平做出貢獻。

文在寅還表示南韓對申辦2024年冬季青年奧運持積極態度。

報導指稱，在日本對南韓經濟報復後，南韓有部分意見提出應抵制東京奧運，文在寅的上述表態重申以奧運為平台的國際交流不應該受到影響。同時，文在寅也在考慮將奧運作為改善南北韓關係的跳板。

(中央社)