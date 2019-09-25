今年大聯盟731交易中，最令人百思不得其解的是，想補強先發的洋基沒搶到明星投手史卓曼(Marcus Stroman)，反而由大都會攔胡，這讓一心想去洋基的史卓曼很沮喪。不過近日洋基總管受訪時表示，就算史卓曼加入也不會帶來什麼特別改變，這一番話讓史卓曼忍不住在推特反擊。

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)在訪問中提到，今年交易期間藍鳥要求用史卓曼換來洋基年輕中外野手弗雷塞(Clint Frazier)，不過洋基認為投手不值得放棄有潛力的外野手，因此拒絕這樁交易。

總管凱許曼說，「我們對史卓曼有興趣，不過他不會成為『改變者』，我們認為他在季後賽只能成為牛棚人選。」這一番話讓史卓曼大發雷霆，他做了一個比較他與洋基先發投手數據的表格貼在個人推特，數據顯示他今年自責分率僅3.23，比洋基先發投手群自責分率4.49低不少，反擊凱許曼的說法。

儘管交易截止前史卓曼自責分率為3.86，不過依當時洋基的輪值來看，得到史卓曼顯然能幫助洋基，尤其當時王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)還沒回歸，派克斯頓(James Paxton)在交易前也投得掙扎，再加上史卓曼老早就表明喜歡在洋基球場投球的感覺。

不過最後史卓曼被交易到大都會，還得承受外界對他的冷言冷語，事隔2個月凱許曼又發表了這樣的言論如同火上澆油，儘管史卓曼內心仍想穿上條紋球衣，不過如今他可能更想在球場擊敗洋基。

(中時電子報)