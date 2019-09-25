新北市衛生局副局長許朝程進行孳清注意事項說明。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市屈公病疫情8月底爆發以來，已累積17起本土群聚病例，新北市副祕書長邱敬斌今天上午率領各局處、機關超過300人至列為防疫管制區的牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道，執行大規模孳生源清除淨山活動，邱敬斌表示，盼透過市府總動員徹底清除孳生源，有效控制屈公病疫情。

新北市衛生局長陳潤秋指出，由於管制區域內多菜園，且堆放大量儲水容器，為避免成為病媒蚊孳生源，由副祕書長邱敬斌帶領環保局與所屬中和區、永和區、新店區清潔隊及直屬隊、衛生局與所屬中和區衛生所、中和區公所里長與環保志工，加上淡水區環保志工至少300人，合力在管制區內外清除積水容器與容器減量，透過清除孳生源搭配長效藥物噴消，共同保障市民健康。

陳潤秋表示，牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道已列為防疫管制區限制進入，除了針對管制區域加強防疫，市府也持續動員中和區全里社區環境孳生源清除與噴消工作，提醒民眾應定期清除住家周遭積水容器，避免養蚊，並做好個人防蚊措施，才能有效防止感染。

(中時 )