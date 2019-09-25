「我認真過生活，每年健康檢查，不抽菸、有運動習慣，怎麼還會得肺癌？」42歲的張姓男子在一次肺部檢查發現長出0.6公分結節，確診是肺癌初期，讓他很崩潰，明明生活規律、健康，怎麼還會罹癌？北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師指出，問題可能出在職業上，因為張先生是名廚師，長期待在高油煙環境裡，使他變成高危險族群。

ETtoday報導，蔡聰聰說，張先生以前健康檢查只做基礎的血液及胸部X光，報告結果皆無異常。直到今年初喜得一子，跑去做更精密的健康檢查，透過肺部低劑量電腦斷層（LDCT），竟發現肺裡面有一個0.6公分毛玻璃結節，確定是肺癌初期。

蔡聰聰說，其實炒菜的油煙排放5分鐘，其PM2.5比一般空氣高出20倍，非常可怕，但日常生活中煮菜又一定有油煙，致癌、致命卻無可避免。蔡聰聰提醒，肺癌等到不舒服才就醫，通常已經中晚期、甚至末期，死亡率高，存活率小於15％，但早期發現存活率可提高到70％～90％，建議有肺癌家族史、抽菸、暴露油煙等高危險群每年都要接受檢查。

(中時電子報)