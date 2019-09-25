行動超市有1000多件商品，價格與店面一致。（李忠一攝）

宜蘭縣大同鄉的原住民部落，因位處偏遠交通不便，無大型賣場進駐，宜蘭有業者打造行動購物車，經過半年測試後，決定打造專屬的行動超市，定點、定時到偏鄉，方便當地民眾購物，業者坦言，這是虧本生意，但要服務就不能只講求利益！

宜蘭縣的喜互惠生鮮超市在縣內有18家分店，但都在人口較為聚集的地方，今年初業者開始嘗試對較偏遠的地區，包括大同鄉松羅、玉蘭部落，頭城鎮大溪、大里地區，提供行動購物試營運服務。

經過半年的調整與意見彙集，原本1.5噸的行動購物車，改以全新3.5噸貨車打造專屬的「喜互惠Ugo行動超市」，並將觸角延伸到南山、四季、樂水、英士等部落。

喜互惠生鮮超市董事長朱儒文表示，貨車有1000多件商品，還有生鮮食材，價格也與店面一致，試營運期間一趟約有3萬營業額，無法收支平衡，但他們是以服務為出發點，也接受民眾訂貨。

業者表示，行動超市每周服務時程是周二上午11時龜山里活動中心、下午1時大里里舊街、下午3時30分大溪國小旁，周三下午1時30分南山衛生室、下午4時30分四季國小前，周四下午1時樂水、下午4時英士，周五上午11時30分大同鄉公所、下午1時30分玉蘭茶莊停車場、下午2時30分松羅天主堂。

(中時 )