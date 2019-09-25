「抓寶」也能成為飯店促銷客房的新賣點！鑑於人潮等於錢潮，而「寶可夢到那裡，人潮就到那裡」，晶華酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅三重館宣布，配合10月初新北大都會公園」舉辦的「Pokemon GO Safari Zone」活動推出「寶可夢玩家優惠住房專案」，10月底前透過官網訂房入住，每房2,499元起，即贈「秋遊便利袋」。

三重捷絲旅同時為房客準備好了防蚊液、凍涼棒、礦泉水、濕紙巾、面紙等「抓寶必備小物」，以復古的茄芷袋包裝，助抓寶房客一臂之力，入住的玩家享用飯店內Just Cafe的人氣早午餐，還有9折優惠以及紅酒相贈。

即將於10月3日至6日於 新北大都會公園舉行的「Pokemon GO Safari Zone」活動，現場將邀請到深受大小朋友喜愛的皮卡丘登台表演，敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等多隻稀有的寶可夢也將首次來到台灣，全台各地、甚至於海外的寶可夢玩家都已經嚴陣以待、摩拳擦掌地要到新北市來大展身手，豐富自己的寶可夢收藏。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約大都會的工業風，飯店標榜以設計風格、細緻服務以及超高CP值，為旅客締造難忘的住宿體驗。

(工商 )