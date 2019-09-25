前總統陳水扁和民進黨的心結越來越深了嗎？阿扁23日發出影片稱，他要求「民進黨讓出3席立委給一邊一國行動黨」，會有此一說是因為，目前立法院只出現一種聲音，即使出錯也沒有人敢批評，所以立院需要一個分進合擊的新興政黨，以防止出現權力絕對腐化情況，阿扁強調，讓出3席立委一點也不過份。

陳水扁前天23日在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」PO文，先是替其支持的政黨「一邊一國黨」發聲，爭取支持，對於外界關注「一邊一國黨是否會推派總統參選人來出戰蔡英文」，阿扁先是強調，「不會推出總統候選人與蔡英文競爭」。該黨是要扮演政府的防腐劑與烏鴉嘴。但也並不樂見國會現狀的一黨獨大，甚至只有一種聲音。

阿扁在影片中解釋，一邊一國行動黨的目標，「是要有3席不分區立委席次，因此需要100萬票，才能成立黨團參與協商」，阿扁認為「民進黨在68席中讓出3席一點也不過分，不影響民進黨在國會過半席次」，他也說，立法院需要一個強有力的少數力量，來防止民進黨政府絕對權力、絕對腐化。

阿扁在影片最後痛批，現行的「一列一休」造成勞資關係緊張，「這是非常錯誤與失敗的改革，應檢討與廢除」，他提出解方認為，「應該落實以往的周休兩日制，勞資關係才會團結和諧」。

(中時電子報)