台鐵局職工福利委員會今日上午舉辦「108年集團結婚典禮」，有28對佳偶締結連理，今年是第七年舉辦集團婚禮，至今已有210對佳偶順利成婚。新人洪冠鼎、劉晏伶表示，本來還沒有打算結婚，剛好有此機會才決定參加，他們笑稱，兩人都在台鐵工作，更能體諒彼此工作性質，也可以一起暢談工作甘苦談，雖然辛苦，但好處多多。

台鐵局表示，這次集團婚禮是繼2012年以「鍾愛一生 YES I DO」為主題以來，第7年辦理集團婚禮，至今年已玉成了210對佳偶，包括2012年33對、2013年27對、2014年38對、2015年22對、2016年31對、2017年31對，在浪漫的臺北車站黑白棋格展演廳內完成人生大事。

台鐵局長張政源今日特別贈送「金鏟子」及「貫通石」祝福新人「大肚成功」、「早生貴子」，職福會則贈送每對新人禮金及臺鐵局文創商品「愛情文鎮」禮盒，宣誓「用我一生 愛你一世」。

新人許哲榮2015年進入台鐵工作，任職於鐵路警察局，他表示，妻子鄭宛婷當時任職於內壢站，為他的轄區範圍，因此兩人有地緣關係，第一次見到妻子時就一見鍾情，之後便每天都特別到內壢站巡查，也會刻意送飲料探班。鄭宛婷說，某次大雨許哲榮堅持送她回家，讓她很感動因此答應交往，由於近日才發生鐵路警察遭砍事件，也希望所有路警都能好好保護自己。

新人薛暘錚表示，中學時期每天搭火車通勤，曾遇到一位列車長非常親切服務旅客，不只幫旅客帶小孩如廁，下車時也主動幫忙搬行李，因此他立定志向決定投入台鐵工作。妻子陳怡如表示，雖然台鐵工作需要輪班，時間並不固定，但有機會平日一起休假，就能趁人少的時候出去玩，也是因為工作一樣，更能互相包容、體諒工作性質，她也笑稱「跟很多同事一起步入禮堂，有大家庭的感覺」。

(中時 )