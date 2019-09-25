高雄巿議會開幕，高雄巿長韓國瑜拜會國民黨團，受到自家議員熱烈歡迎。（曹明正攝）

高雄巿議會25日開議，高雄巿長韓國瑜依例出席，並禮貌性拜會各黨團。民進黨團總召韓賜村、書記者林智鴻重提議會準時下班、及挖石油，韓國瑜表示尊重議會自由，至於挖石油他已經講過，職權是在中央，不是高雄自己挖。

高雄市議會第3屆第2次定期會25日上午開幕，議程從9月25日到12月12日共80天，由於韓國瑜獲國民黨提名為總統參選人，此次會期備受矚目，在定期大會開幕前，韓也先禮貌性走訪無黨、民進黨及國民黨團尋求支持。

在民進黨團，總召韓賜村、書記長林智鴻端出水果招待，韓賜村重提議會準時下班議題，韓國瑜表示尊重議會自由，對於林智鴻再問挖石油，韓國瑜也重申，開發石油有很多前提，職權是在中央，高雄沒有能力挖石油。

韓國瑜與民進黨團短暫過招，韓國瑜四兩撥千金，但仍拉著一旁的副市長葉匡時一起吃水果，還笑說「快點吃，不然敬酒不吃，會吃罰酒」。而在國民黨團，藍營議員齊聚大喊「巿長加油」，讓韓充分感受身在主場的優勢。

(中時 )