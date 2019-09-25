醫師剖腹取出的小男嬰，他看到時已經整個臉黑掉，送往馬偕醫院搶救無效，太太也因大量出血命危。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

聚集近百名親友包圍診所怒撒冥紙抗議，怒言「這件事我絕不輕易放下」，警方獲報到場勸離民眾，並將丈夫帶回製作筆錄。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

34歲陳姓孕婦24日晚間在新北市蘆洲區某婦產科產房接生，卻因為子宮破裂，接生人員剖腹取出嬰兒後，嬰兒不幸夭折，陳婦也因大量出血，現仍在加護病房急救，37歲李姓丈夫不滿醫師遲遲沒有答覆，聚集近百名親友包圍診所怒撒冥紙抗議，怒言「這件事我絕不輕易放下」，警方獲報到場勸離民眾，並將丈夫帶回製作筆錄，也將通知黃姓醫師到案說明。

據了解，李姓丈夫23日晚上10時30分左右即陪同妻子促進住進該婦產科待產室，準備迎接第二胎的誕生，產前檢查一切都正常，不料昨天下午2時13分進入產房，1個小時後丈夫被通知妻子有生命危險，丈夫進入手術室後，只得知妻子子宮破裂，隨即被主治醫師請出手術室外等待。

李姓丈夫說，昨天下午4時許等到結果，太太因為子宮破裂大量出血，醫師剖腹取出的小男嬰，他看到時已經整個臉黑掉，送往馬偕醫院搶救無效，太太也因大量出血命危，目前仍在台北新光醫院，尚未脫離險境。

李姓丈夫事後在臉書PO文，指控醫院好好的將他的健康小寶寶接生到死掉，痛批醫師沒有天良，沒有醫德，直言「這件事情我絕對不會那麼輕易放下。」

李男親友們得知消息，相當生氣院方「第一時間沒對家屬說明狀況」在25日凌晨，聚集了上百人包圍診所撒冥紙，要求院方人員出來面對，診所僅留下2個不知情的護理師在場應對。

凌晨黃姓醫師到警局說明後，25日上午也出面哽咽說明，表示接生完，發現子宮有20公分傷口，「我不是神，已經盡力，也不希望發生這樣的結果，希望家屬可以諒解」；也提到自己「不敢說完全沒有疏失，自己也還在學習」，表示這件事以後要學會如何避免再有不幸的事件發生。

子宮破裂害胎死 黑衣人聚醫院外撒冥紙

(中時 )