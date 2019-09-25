美國境內的外國留學生，每年對美國經濟大約貢獻390億美元，其中中國大陸留學美國學生有36萬3000人，佔所有國際學生總數三分之一，不過因為兩國關係緊張，美中貿易衝突升高，今秋新學期美國許多大學的中國大陸新生人數銳減20％，讓許多學校失去金雞母，急著另謀財源。

專家指出在國際競爭激烈、簽證複雜度升高、中國大陸本身的高等教育進步等驅動下都造成影響，川普政府不斷放風聲，指控中國學生竊取美國智慧財產，對申請學習機器人、航空和高科技學門的學生，審核特別嚴格。據統計，中國大陸的留美學生有36.3萬人，佔所有國際學生總數的三分之一，每年為美國帶來約130億美元（約4000億台幣）的經濟貢獻

其中位於麻省的本特利大學（Bentley University）今年新入學的中國研究生由去年的110人，大減至今年的70人，跌幅達36%。佛蒙特大學（University of Vermont）今個學年中國留學生人數，下跌23%；內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）跌20%；本特利大學校長校長戴維斯─布萊克(Alison Davis-Blake)說，「我們已經專注這問題多時，也很努力地擴大國際和本地生來源」，不料仍走到非得減班不可的地步。

(中時電子報)