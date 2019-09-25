台北市刑警大隊宣布破獲一起以進口泰國水果名義，透過貨櫃夾帶走私進口海洛因磚的毒品走私案件，在基隆港攔截到價值超過一億元，總共20公斤的52塊高純度海洛因磚並逮捕三名走私集團成員。

北市刑大幹員在街頭逮捕走私集團成員。(北市刑大提供/戴志揚台北傳真)

據了解，台北市警方數月前在大臺北地區陸續查獲社區型藥頭，並強勢執法使用槍械逮捕販毒藥頭，經過深入其販毒網絡，並運用大數據資料庫過濾分析比對，層層向上溯源，循線掌握一組跨國運毒集團線索。

緝毒犬嗅出椰子貨櫃中藏有茶葉包毒品。(北市刑大提供/戴志揚傳真)

台北市刑大立刻與文山一分局組成專案小組，由台北地檢署檢察官陳詩詩指揮展開長期布線監控，本月12日見時機成熟，會同財政部關務署基隆關及警政署保三總隊第三大隊在基隆港檢查站攔截可疑貨櫃開櫃查驗。

北市刑大偵破海洛因毒品走私集團，在貨櫃車上取出贓物。(北市刑大提供/戴志揚台北傳真)

當場查獲由泰國以進口水果名義夾帶以茶葉為外包裝之第一級毒品海洛因，現場清點查扣海洛因磚52塊(約20公斤)，市值超過新臺幣1億元以上，專案小組隨即收網將在台集團成員羅姓男子拘捕到案，並於9月18日陸續將主嫌葉姓男子及共犯張姓男子查緝到案，全案依毒品危害防制條例之涉嫌走私、運輸毒品等重罪，移請新北地方檢察署偵辦。

(中時電子報)