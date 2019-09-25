交通部台鐵局今日凌晨0時起開賣國慶日連續假期車票，截至今日上午9時為止，共售出35萬350張車票，完成購票的旅客務必於兩天內完成繳款，若逾期未取車票，將於周五（27日）上午9時重新釋出。另東線實名制列車將於明（26）日凌晨0時起售票。

台鐵局指出，截至今日上午9時止，總計完成21萬6740筆、35萬350張訂票。東部幹線車票部分，台北往花東方向10月9日10時至10月10日22時，與花東往台北方向10月13日7時以後的長途自強號座位均已售罄。

西部幹線部分，台北往高雄10月9日12時至10月10日17時，與高雄往台北10月13日8時以後的長途自強號座位已售完。南迴線部分，高雄往台東10月9日15時至10月10日18時，與台東往高雄10月13日9時以後的長途自強號座位也已搶光。

台鐵局表示，10月12日加開的北花優惠復興號5687次尚有座位，另10月9日至10月13日東線6班實名制列車，將於明（26）日零時起開放108年8月1日以前設籍花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民網路訂票。

(中時 )