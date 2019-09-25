外傳美國總統川普曾尋求烏克蘭協助以抹黑民主黨聲勢領先的總統參選人拜登，引發眾議院院長裴洛西將對是否應彈劾總統川普展開正式調查。對此，川普反嗆這是「無聊獵巫廢話」，並認為這種行為只會增加自己明年連任機會。

綜合外電報導，裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布眾院將對是否應彈劾總統川普展開正式調查，並強調「總統應負責任，無人可凌駕在法律之上」。

川普7月底在和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，曾8度施壓對方，要求烏國調查拜登及其子韓特（Hunter Biden），否則恐拖延對烏克蘭承諾提供的2.5億美元軍援。川普此舉被外界視為以此作為在2020總統選戰中打擊對手的黑資料。

對此，川普24日在推特上指出，當時與澤倫斯基的通話「非常友善且完全適當」，他並未「施壓」澤倫斯基，也答應公開對話內容，以證實對話完全合法。他推文連嗆裴洛西發起彈劾調查是「獵巫」，表示「在如此重要的美國日子，要做許多工作，也造就許多成功，民主黨卻刻意用更多無聊獵巫即時新聞來搞破壞跟羞辱」。川普也在聯合國大會場邊表示，如果裴洛西這麼做，只會對自己選舉有利。

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

至於可能正式進入彈劾，路透社報導指出，如果眾議院435席眾議員以簡單多數通過調查，程序將進入參議院，參議院將對總統的犯行進行審判；其中，眾議員扮演檢察官的角色，而參議員則是陪審團，並由最高法院的首席法官主審。而在100席參議院中，必須有三分之二通過，才能通過彈劾案對總統定罪。

目前民主當在眾議院共佔有235席，可以無需共和黨支持下，通過彈劾川普的程序，但要通過共和黨佔多數的參議院這關，恐有難度。

自裴洛西任眾議院院長後，已與川普交鋒多次。雖然在「通俄門」調查未起訴川普，裴洛西除了表示國會將持續調查川普是否違法，但在與同僚討論是否要對川普發起彈劾時，她表示「不想要見到他被彈劾，我想要看他坐牢」。

(中時電子報)