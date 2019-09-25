立委陳怡潔今日表示，近日警政署下令各警局針對全國直播主造冊監管，內政部什麼時候會造冊完成。徐國勇回應，警政單位持續清查中，若查到直播主有黑道背景，會加強注意。徐國勇承認，警政單位目前已掌握相關情資，但內政部不會公布此資訊。

徐國勇表示，有些直播主曾有幫派背景、組織犯罪等前科，但在還沒有犯罪行為前，政府不可能去公布這樣的情資。徐國勇說，除非刑事警察局為了辦案，認為有公布的必要，否則不可能洩漏此資訊。

陳怡潔問到，若有直播主在網路上買賣物品，內政部會不會限制。徐國勇說不會去限制合法的交易行為，但若有販賣醫療物品違反醫療法，或販賣仿冒品等牴觸法律之交易，當然是不允許。

陳怡潔表示，內政部會不會針對直播主造冊後，去追查實際收入要求繳稅。徐國勇表示，稅務單位非內政部管轄，而內政部也不會將資訊提供給稅務機關。徐國勇最後強調，與治安無關的正當直播主，內政部不會去做任何規範。

(中時 )