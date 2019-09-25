距離2020大選只剩下3個多月左右，國民黨仍未團結對外，名嘴羅友志昨在臉書上問「韓國瑜，你們好了沒？」羅友志稍早又發文提及韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政，並向韓國瑜喊話「不要再藏他了，不要再困在黑韓白韓個人秀了，張善政，可以出來了沒？」

羅友志在臉書指出，韓粉常比喻韓國瑜是蔣經國，他不反對，「但總得給我孫運璿、李國鼎啊！你有，你知道嗎？就是張善政！」羅友志提及，當年孫、李兩位，把張忠謀、蔡明介這些菁英勸說放下矽谷高薪回台灣創業，政府、中研院給資金、技術，就這樣養活了台灣40年，接下來呢？韓說的「鬼混20年」，還要繼續嗎？

羅友志提及，張善政曾跟他在直播提出「超級電腦時代」，只要能結合台灣人才豐富的腦礦，加上AI、大數據跟晶圓雲端技術大整合，台灣可以變成世界的資訊室，資訊室在台灣，總部辦公室就必須一起在台灣，台灣下個世代就建構完成！

「聽完了嗎？聽懂了嗎？」他向韓喊話，不要再藏張善政了，不要再困在黑韓白韓個人秀了，「張善政，可以出來了沒？」

(中時電子報)