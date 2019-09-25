據《每日郵報》報導，美國德州發生了一場超級混亂的「動物出逃記」，德州有一名女人一開門後，便見到成群的乳牛。她原本很高興地想要拿些什麼招待牠們，但等到她看清楚這些牛正在幹嘛時，她直接崩潰爆氣。因為這些乳牛正拼命的、享受的大快朵頤，而牠們吃的正是養在女子家前的漂亮花朵，影片中女子爆氣把桶子丟掉一邊並喝斥牛隻們「走開」，不過牛隻們完全無動於衷，影片完全記錄了女子的崩潰。

This herd of cows invaded a woman’s garden! 😂 🐮 pic.twitter.com/97X9b948Hf — Daily Mail Online (@MailOnline) 2019年9月25日

該名女子拿起長柄棕刷，用力的「推」了一隻毛色油亮的乳牛，並叫牠「離開」。隔壁鄰居見狀，一面揚聲道：「誰快去打電話報警」一面走進女子家，表情也是一臉不可置信。當大家以為這已經足夠崩潰時，鄰居的男子突然喊道：「寶貝，有羊跳到我的吉普車上！」男子試圖跟「牠們」講道理，告訴牠們：這是老子的吉普車！待男子將小羊羔們從車上拉下後，這兩隻小羊又故態復萌，輕巧的跳上引擎蓋上，還挑釁的跳了兩下令男子哭笑不得。

(中時電子報)