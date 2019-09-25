NBA擺明在挑軟柿子吃嗎？《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，聯盟決定針對公鹿總管霍斯特最近公開談到，明年夏天替「字母哥」阿提托康波送上頂薪續約發言，祭出5萬美元(約台幣155萬)罰款，理由竟是這就算違規招募！

霍斯特是在出席密爾瓦基當地活動上表示，「現在所能給的答案，原則上是我們不能討論或談判的事情，但對阿提托康波來說，從現在算起1年之後，他有資格獲得超級頂薪的續約，到了那個時候，我們絕對會給他一份超級頂薪合約。」

事實上霍斯特這番話，只是遊走在違規招募邊緣，畢竟公鹿還跟阿提托康波有著兩年5300萬美元合約，由於他上季拿下年度MVP，具備拿下超級頂薪續約資格，公鹿可以開給他團隊薪資空間的35％，也就是5年2.47億美元史上最貴合約。

隨後聯盟發表聲明，解釋為何祭出5萬美元罰款理由，「在NBA規則下，球隊不能在一名球員待在NBA第7個球季之前的夏天，承諾提供一份頂薪續約。」畢竟NBA才剛全票通過嚴格管制違規招募歪風，只能說霍斯特挑了最差時機放話。

(中時電子報)