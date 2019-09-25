選舉年內政部推出租金補貼「大補帖」，但8月的住宅租金補貼「補不夠」，9月的單身婚育租金補貼又「補太多」，內政部不排除在選前進行政策調整，用單身婚育補貼預算補給住宅租金補貼。

單身婚育租金補貼9／27截止申請，總共2.4萬戶的計畫戶數，目前統計有1.3萬人申請，可能不必評點，有申請就有。由於8月住宅租金補貼申請者爆表，6.6萬戶的計畫戶數有8.7萬人申請，營建署主祕王東永表示，不排除研議讓第二波沒有花出去的預算去補第一波申請不到的人。

政府住宅租金補貼今年推出不同對象的兩波補助，在8月底截止的住宅租金補貼面臨僧多粥少窘境，租金補貼計畫戶數6.6萬戶，卻有8.7萬戶提出申請，有2萬多人可能申請不到。而9月推出27日將截止的單身婚育補貼，2.4萬戶的計畫戶數，目前約有1.3萬人申請，可能還剩1萬個名額。

王東永說，申請第1批租金補貼的人一定符合第2批的資格，因為第2批的收入所得是到最低生活費2.5倍，第1批的條件是1.5倍，由於第1批時，很多單身婚育族都申請了，所以基本上營建署會考量，因為第2批在11月底就完成了，營建署會研議第1批未申請到的人，是不是有調整空間，若今年來不及，也會在未來的年度調整。

由於明年要選舉，若調整不及是否可能產生民怨，王東永說，營建署要考量地方政府適當作業時間，今年如果有機會就會調整，如果不行就在明年政策面做通盤考量。

(中時 )