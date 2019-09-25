交通部台鐵局5月底向交通部報告，爭取員工可比照軍公教生活津貼，如子女教育、結婚生育等最多補助5個月薪水，員工眷屬假日若搭乘台鐵也享優惠票價，此外，若因執行公務需求，同仁可憑員工證免費搭乘自強號不佔位。台鐵局長張政源表示，目前全案正於行政院待核定，薪資調整方案則正在擬定中。

台鐵多數員工具有公務員資格，但由於是採資位制，無法享有軍公教福利，現由職福會給予生活津貼，包括結婚補助2000元、生育一胎2000元、子女教育每年2000元，無喪葬補助。

台鐵局在今年7月指出，已在5月24日向交通部提出報告，爭取台鐵同仁也可比照軍公教人員生活津貼。依據全國人事法規資料庫顯示，軍公教人員結婚與生育均可領2個月薪俸補助，父母及配偶、子女若死亡時，分別可領5個月與2個月薪俸補助。子女教育則是國中小補助500元、高中職最多補1萬8900元、大學最多補3萬5800元。

除此之外，台鐵局也向交通部爭取，同仁眷屬若在假日搭乘火車，可享優惠票價，現行員工假日搭乘莒光號可享四分之一票價優惠、眷屬可享二分之一優惠，新方案若通過，可依照莒光號與自強號的價差，補足差額改搭自強號。而員工若為執行公務搭乘自強號，也可憑員工證免費搭乘不佔位。

張政源今日表示，交通補已審完生活津貼草案送交行政院，目前全案靜待審核，希望一切順利。台鐵表示，最快今年底有望通過實施。針對去年底上任承諾的調薪，他則表示，由於薪資結構調整牽涉層面廣泛，尚須通盤考量，目前正在與各單位討論擬定方案中，強調爭取員工福利與待遇是一貫目標。

(中時 )