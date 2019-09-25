台北市長柯文哲先前靠著群眾募資籌措選戰資源，近期又傳出兩度拒絕郭董捐款，不過北市議員李柏毅質疑，要說柯跟郭台銘合作完全不為了資源，「這完全騙人的嘛！」對此柯文哲說，當然他們有說願意要資助錢，但郭董若要資助，就要照政治獻金的規定，依法可以捐多少就捐多少，不希望拿了很多錢來打昂貴的選戰。

柯文哲說，從2014到2018選戰，既然團隊可以用那種方式（群眾募資）打贏選戰，雖然贏得很驚險，但要相信自己講的話，既然它可以變成一個新的政治文化、新模式，就按照這個模式。

柯文哲說，自己常常說競選費用太高是台灣政治文化敗壞的開始，民眾黨成立以來還是在合法架構下運行，如政治獻金有一定的管道，希望降低競選費用。

近期傳出民眾黨不分區立委名單將保留位置給郭董人馬，外界好奇郭柯是否扮演雙母雞，相互拉抬聲勢進軍國會？柯文哲說，雙方都有善意，「郭董如果支持的候選人，我們還是會幫忙，倒過來我們的候選人可以的話，郭董要來站台，當然歡迎呀！」

至於是否有進一步合作計畫？柯文哲說，「後來發現不管是我們外科醫師或是企業家，最大特色就是滾動式管理，現在問我下周的輔選計畫，天曉得！但雙方要有默契、合作意願，細節是隨著情況在變化」。

(中時 )