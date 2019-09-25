075型兩棲攻擊艦

在中共慶祝建政70周年倒計時之際，官方突然宣佈，解放軍首艘自製兩棲攻擊艦今天下水了！據央廣軍事報導， 075艦的下水儀式25日上午在上海舉行。

儀式大約9時20分開始，剪綵儀式舉行後，香檳酒瓶在艦左舷舷台自動敲碎，艦艏彩球打開，飛行甲板噴出的彩帶隨風飄揚，現場船舶鳴笛。同時塢門注水口開啟，向船塢內注水。

鳳凰網的軍事分析認為，075艦艦服役後，中方海軍的垂直登陸能力，還有兵力投送能力都將大幅提高，奪島作戰的把握也將進一步提升。

而《國家利益》（The National Interest）網先前分析指出，由於解放軍缺乏垂直起降戰機，因此目前還不能把兩棲攻擊艦當輕航母。不過，兩棲攻擊艦可望有助解放軍在爭議海域固權，並加入較小型的071型綜合登陸艦，來執行攻台任務。

它是解放軍海軍最大的兩棲戰艦，擁有直通甲板，能搭載近30架各式直升機，約莫能載運多達1,600名部隊，還有各式登陸艇。而這已足夠對台進行垂直包圍。

此外，由於它有直升機，意味能防範潛艦威脅。未來解放軍可能會設法採購殺傷力更大的長程戰機，來提升075的戰力。

另一方面，據觀察者網25日報導，下水的075型兩棲攻擊艦排水量為2萬噸級，可搭載20架直升機，並設有塢倉，可充當兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。它的定位類似法國「西北風級」兩棲攻擊艦，服役後將大幅度提高解放軍立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補水面艦艇分隊直升機運作力不足的缺點。

而在自身防禦上，它採用了紅旗-10近程防空飛彈系統，還有「萬發炮」近程防空系統，並採用了新型自製快速反應雷達。

075艦是中方自製的首型兩棲攻擊艦，具備較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。下水後它接著將展開設備調試，以及系泊航行試驗等作業。

(中時電子報)