北市警局今天宣布破獲以貨櫃夾藏毒品的跨國走私毒品案，逮捕3名嫌犯，起出價值1億元的52塊海洛因磚。全案由檢警擴大偵辦中。

北市刑警大隊於數月前在大台地區陸續查獲社區型藥頭，並積極深入其販毒網絡，獲知情資，經運用大數據資料庫過濾分析比對，層層向上溯源，循線掌握一跨國運毒集團線索。

警方組成專案小組，積極查緝，並報請新北地方檢察署指揮偵辦，指示務必瓦解販毒集團，截毒緝人到案。

案經專案小組成員展開長期布線，密集監控，於本月12日見時機成熟，遂會同財政部關務署基隆關及警政署保三總隊第三大隊在基隆港檢查站攔截可疑貨櫃開櫃查驗， 當場查獲由泰國以進口水果名義夾帶以茶葉為外包裝之第一級毒品海洛因，現場清點查扣海洛因磚52塊(約20公斤)，市值超過1億元台幣以上。

專案小組隨即收網將在台集團成員羅姓男子拘捕到案，並於9月18日陸續將葉姓主嫌及另名張姓共犯查緝到案，全案依毒品危害防制條例移送新北地方檢察署偵辦。

(中時 )