名媛孫瑩瑩今(25日)被週刊爆婚姻危機，小6歲軍火商之子尪李仕凡背著她在外面偷吃，兩人無性生活3年，根本沒有外界看到的恩愛，其實，在美國長大的孫瑩瑩相當開放，曾說過「懂得性愛技巧，就能抓住男人的心」，也不避諱分享性事細節，現卻被小三直接挑明「李仕凡根本不想碰她」。

孫瑩瑩雖然和李仕凡分隔兩地，但時不時就會公開放閃，感情看似恩愛，但其實早變調，《鏡週刊》報導，小三Joanna不僅揭穿李仕凡在外偷吃細節，還以阿姨稱呼孫瑩瑩，並挑明孫瑩瑩夫妻過著無性生活，「李仕凡已經3年了完全不想碰那個『阿姨』」。

不過孫瑩瑩曾在女性雜誌發表性愛馭男術，「懂得性愛技巧，就能抓住男人的心」，還透露會在美國做上空日光浴，時不時對老公調情：「我想從上到下吻你、直到你要我停止，或是求我釋放你」，露骨到讓人臉紅心跳，她也透露閨房情趣，偶爾玩一下角色扮演，打扮成高中生，維繫夫妻感情，在婚姻中永保熱情。

雖然孫瑩瑩認為外表和性是吸引男生的關鍵，但現卻爆出和老公無性生活3年，對此，孫瑩瑩選擇相信老公，「我想他不會傷害我」。

(中時電子報)