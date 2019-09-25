為保障民眾權益，內政部與金管會及壽險公會三方合作，自2016年9月1日起，戶所提供亡故者保險的通報清查服務，3年來藉此服務找到16萬7404人的有效保單，推估理賠金額可望突破1000億。

內政部戶政司副司長鄭信偉表示，當民眾遇到親屬亡故，常不清楚亡故親屬保了多少保險。在提供這項服務後，民眾到戶政事務所辦理死亡登記時，可同步向戶政事務所申請將亡故者死亡資料通報壽險公會，經壽險公會交由各保險公司清查亡故者人身保險承保情形，各保險公司再通知其保險受益人辦理相關給付，受益人得即時行使申領保險理賠的權利，讓親屬遺落的愛不打折扣。

根據內政部統計，從2016年9月1日提供亡故者保險理賠1站通服務起，截至今年8月底止，3年累計申請通報件數共37萬1123件，占死亡登記案件51萬9146件的71％，其中通報當下擁有有效保單人數為16萬7404人，占通報案件45％。

內政部同時提醒，民眾除可透過戶政事務所申請通報壽險公會，轉請各保險公司清查亡故者人身保險承保情形，並由各保險公司於清查後主動通知保險受益人外，如果民眾另有查詢投保紀錄需求，可到壽險公會網站查詢，參閱相關說明並下載申請表格後，逕向壽險公會申辦。

(中時 )