中金公司24日晚間發布公告指出，擬與騰訊數碼成立合資技術公司，註冊資本為人民幣5億元，其中中金公司持股51％，騰訊數碼持股49％。中金公司表示，雙方股東將提供合資技術公司正常營運所需資源，並發揮自身優勢支持合資技術公司的發展。

券商中國報導，中金公司表示，此次擬成立合資技術公司為該公司與騰訊掌握財富管理領域數位化發展的重大機遇，基於強強聯合的一次創新與探索。雙方股東將提供合資技術公司正常營運所需資源，並發揮自身優勢支持合資技術公司發展。

對於中金公司而言，其優勢在於顯著的投顧、產品、資產配置、風控等經驗，以及證券業技術能力和金融人才優勢。而對於騰訊而言，其顯著的客戶群和生態優勢、數位化能力和經驗、技術和營運人才優勢，將為新成立的技術公司提供助力。

對於此次合資技術公司一案，中金公司首席執行官畢明建表示，「合資技術公司是中金在財富管理領域的戰略性布局。我們非常高興能與在數位化領域有領先能力和豐富經驗的騰訊合作，共同探索具有巨大潛力的數位化未來。」

騰訊控股總裁劉熾平則指出，「金融服務數位化將為行業帶來龐大的增量機遇，我們期待結合中金及騰訊的優勢，為用戶帶來更具個性化及差異化的金融科技服務。」

(工商 )