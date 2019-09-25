立法院衛環委員會今（25）日邀請衛福部長陳時中，報告「長照十年計畫2.0執行情況」。在回覆立委質詢時，陳時中表示，他個人不喜歡，但不排斥保險制，這要跟財政部討論。對於長照要如何安排財源，「我也願意跟國政顧問團辯論」！

雖然蔡政府拍板長照稅收制，以遺贈稅、菸酒稅、菸捐、房地合一稅作為主要財源，每年將預算控制在300億元左右。然而，今天財政部在「長照十年計畫2.0執行情況」的書面報告指出，因應長照財源需求持續成長，但今年4月又通過財政紀律法，要求不得依據長照服務法，把稅收（例如菸稅）要求提高固定比例、並限定用於長照基金，故已發函要求衛福部另闢財源，或者，依據立法院附帶決議，研議採行長照保險制。

國民黨總統參選人韓國瑜19日才剛拋出長照主張，除了要修改保險法，引進保險業資金投入長照體系，更打算推「長照保險制」，以民眾負擔三成、企業四成、政府三成方式，讓財源更穩定、涵蓋族群更廣，初估月薪3萬元民眾，每月負擔百元有找。

立委王育敏對此質詢陳時中，長照失能人口79.4萬人需要多少預算，陳時中當場回答，扣除已在機構者和外勞，剩下約48萬人總共需450億元經費。

長照司稍後受訪補充，去年長照基金收入達363.46億元，若未來收入不足，將會依長照法，額外「編列公務預算」因應。因為目前基金尚有結餘，衛福部109年預算「並未」編列長照基金公務預算，目前也不規劃朝保險制前進。

(工商 )