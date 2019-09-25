親民黨手握明年總統大選「門票」，傳出柯文哲和王金平陣營都積極接洽，不過柯日前僅說「再說吧」。親民黨立院黨團主任張碩文不滿狠嗆「怎麼會把門票當這樣隨便，男人不應該出一張嘴，有什麼就大方講出來。對此，柯文哲今再度回酸「 他最近有在賣什麼藥嗎？」

對於張碩文認為柯文哲態度不尊重親民黨、怎麼對大選民票如此不在意，柯文哲淡然說「我不在意的事情多得是」。至於是否有與橘營聯絡，柯文哲則未正面回應。

(中時 )