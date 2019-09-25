張碩文嗆男人不該剩張嘴 柯酸：他最近有在賣什麼藥？ 11:242019/09/25 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲25日出面受訪。（吳堂靖攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨手握明年總統大選「門票」，傳出柯文哲和王金平陣營都積極接洽，不過柯日前僅說「再說吧」。親民黨立院黨團主任張碩文不滿狠嗆「怎麼會把門票當這樣隨便，男人不應該出一張嘴，有什麼就大方講出來。對此，柯文哲今再度回酸「 他最近有在賣什麼藥嗎？」 對於張碩文認為柯文哲態度不尊重親民黨、怎麼對大選民票如此不在意，柯文哲淡然說「我不在意的事情多得是」。至於是否有與橘營聯絡，柯文哲則未正面回應。 (中時 ) #柯文哲 #親民黨 #張碩文 也許您會感興趣 推薦閱讀 手握總統大選門票 親民黨：10月討論人選 23:392019/09/22 政治 藍綠夾殺民眾黨恐泡沫化 柯這樣說 11:072019/09/23 政治 是否爭取親民黨總統提名2020 王金平表示有待努力 16:072019/09/23 政治 柯又辱陳菊 王世堅批連渣男都不夠格 16:192019/09/23 政治 國定遺址圓山貝塚設黃信介紀念廣場？議員轟柯文哲滿腦袋只想爭取綠營選票 16:232019/09/23 政治 爭取總統大選提名 親民黨：王金平有找人來接觸 18:452019/09/23 政治 柯文哲暗酸蔡英文 全面執政、國家更爛 22:052019/09/23 政治 親民黨：王金平已向宋楚瑜表達意願 23:262019/09/23 政治 李鴻鈞爆：王、柯都想和宋楚瑜見面 13:592019/09/24 政治 掌握門票衝政黨票 橘營穩賺不賠 00:512019/09/25 政治要聞 政治熱門新聞 拚2020！趙少康建議韓要「望似人君」 洛杉基神回 - 政治 黃暐瀚嘆韓沒機會當選了 除非… - 政治 立委掉300萬高鐵不報告 費鴻泰震怒：小官這麼囂張 - 政治 還在黑韓白韓個人秀？羅友志喊話韓：別再藏「他」了 - 政治 金管會無法查陳明文金流 網：有台灣價值免查 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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