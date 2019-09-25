許久未露面的前花蓮縣長傅崐萁，今上午出席妻子花蓮縣長徐榛蔚「首長施政滿意度」頒獎典禮，傅首度在媒體前公開為韓國於拉票，希望韓國瑜的理念讓大家知道，讓有心為台灣做事的韓國瑜能得到支持。至於個人未來是否參選，他也強調「沒有國哪有家，這是我現在思考的重點！」

傅崑萁今上午出席由台灣世界新聞傳播協會最新民調出爐，其妻現任花蓮縣長徐榛蔚在多項評比中都獲得縣民高度肯定，傅崑萁一方面為太太徐榛蔚高興，這也是一種傳承精神，他透露徐榛蔚親力親為，每天忙著行程與縣長建設，晚上看預算等資料到半夜兩點，他開玩笑「太太都胖了」，壓力大，希望鄉親當她後盾，更感謝縣民的支持。

外界知道傅崑萁正忙著為韓國瑜參選總統，不過先少在鏡頭前露面的他，今天受訪時受度說明支持韓國瑜的動機與理念，他說，這陣子在為他的好朋友好兄弟韓國瑜忙碌，要為有心為台灣做事的韓國瑜協助，讓大家知道韓的理念。

傅崐萁說，過去七十年台灣政府政策都是由上而下，希望未來有不同的政府，也給鄉親不同的選擇，由下而上的中央政府才能傾聽民意，「這方面我們正在努力」。

至於民調中，東部交通建設仍是大家所關心，傅崑萁說，韓國瑜與其妻李佳芬到花蓮談到交通建設，不論環島高速路網，省道蘇花改二期，以及橫貫東西國道六號的延伸，相信韓國瑜都能做好做到，讓東部成為一等國民與建設的支持。

(中時 )