日前韓國發現非洲豬瘟病毒案例，農委會聲稱防堵非洲豬瘟不遺餘力，時代力量立委徐永明今（25）日在立法院經濟委員質詢時卻指出，目前網路上還有在賣一種韓國製造輸入的「魚肉起司棒」，名為魚肉，其實含有豬肉成分。22日的網路上還可看到網友給予5顆星的評價，農委會應該立刻處理，並且在訊息平台上廣為宣導才對。

農委會主委陳吉仲答覆，防範非洲豬瘟不僅要嚴格邊境管制，網路上當然也不能販賣，如果這項商品含有豬肉成分當然要禁止。農委會防檢局也表示，會立刻派人調查，如果確實包含豬肉便立即下架。

另外，農委會在5月間用廠商提供的PTT（批踢踢實業坊）帳號做政令宣導，結果因違反使用規定遭砍除。徐永明今日重提此事，並質疑當時的1008萬元預算是否付諸東流？他強調，查過農委會的訊息回應小組竟然僅有15個訂戶；這幾天所PO的影片，觀看的人也只有幾十個人、最多上百人，效果也太差了，要檢討。

陳吉仲答覆，PTT確實是流量相當大的平台，當時曾提出申訴但被PTT駁回，不過這只是這件1008萬標案中的一部分，其他的相關的內容還有很多。而且農委會底下機關開設的臉書平台共有3、40個之多，粉絲人數合計多達100多萬。

陳吉仲又說，像日前韓國發現非洲豬瘟病毒，臉書轉分享的人數就多達5千多個，另有30幾萬人次觸及，效果並不差，委員可能只看到其中某個部分，當然效果不佳的部分，農委會一定會改進。

(中時 )