教育部今天在陽明山中山樓舉行教師節頒獎典禮，行政院長蘇貞昌表示，無數的好老師培養出好人才，台灣就靠著人力資源跟世界拚，即使受盡打壓，仍能在世界上占有一席之地。他代表政府向老師鞠躬敬禮，謝謝老師。

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視教育，最近4年來，教育預算增加400億元；教育部長潘文忠也是從基層老師起來，現在為全國老師服務。

蘇貞昌提到一輩子有兩次經驗受惠於好老師，第一次是小學時，他很調皮，成績還不錯，但不是第一名。畢業前的最後一次考試，他得第一名，學校就將唯一的縣長獎給他。

蘇貞昌表示，當時本來成績好、卻沒有得到縣長獎的同學，他們的父親有的是督學、醫生，到學校要求複查，校長及老師壓力很大，但仍公正不阿未屈服，「沒有將我的縣長獎搓掉、喬掉」，這件事影響他，一輩子堅持公道、趕跟人家爭。

蘇貞昌提到第二個影響他人生的老師，就是他媽媽。他媽媽曾經在日據時代當老師，空檔一段時間後，到屏東向下小學當老師，還重新學注音符號，對孩子也充滿愛，因此同事的小孩都想要給她教。

蘇貞昌表示，他媽媽騎50cc摩托車到學校教書，時常後座用橡皮筋綁了一堆學生作業，前面的後照鏡則綁了3、4個便當，還被笑說「愈教愈會吃，每天帶這麼多個便當」。

蘇貞昌表示，他媽媽每天帶這麼多個便當到學校，不是自己吃，而是班上有些小孩家境比較不好中午沒飯吃，媽媽在中午時間，就將教室後面的桌子當餐桌，便當拿出來給這些小朋友吃。

蘇貞昌說，當年吃過媽媽便當的學生，長大後成為爸爸或阿公，每年教師節前夕，都會帶著孩子、孫子到他家鞠躬敬禮，謝謝當年的老師。

蔡英文總統則表示，今年每位獲獎老師的故事都不同，但相同的是均秉持教育專業熱情付出。政府是成就孩子的最佳後援，也是老師的堅強後盾，在這打拚台灣教育的新紀元，她將與每位老師一起打拚，這是她身為總統的責任，也是政府應該做到的事情。

(中時 )