台南市24日夜間再確診1例本土登革熱病例，ˋ還是首例第三型病例。該例為30多歲家住台中市但就讀成功大學的男性博士生，因居住、活動地點主要是校內宿舍及校園，校方也配合登革熱防治中心進行擴大採檢等相關防治措施。截至為止，台南市的確診本土登革熱病例數已有26例，境外移入登革熱病例數31例。

登革熱防治中心表示，該病例近期並未出國，21日在台中出現發燒、頭痛及關節痛症狀，當天到診所就醫；22日又因出現眼窩痛回原診所，醫師建議到醫院就醫，隔天到院經登革熱NS1快篩陽性進行通報，24日夜間確診為登革熱，病毒型別為第三型，目前住院治療中，同住家人及室友均無疑似症狀。

防治中心指出，個案的社區隱藏期為2天，主要活動地是宿舍及就讀學校校園，研判感染源為宿舍或學校活動地周邊環境。防治中心已於23日針對個案宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除；24日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除，還規畫於25日進行宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除。

防治中心還強調，該病例感染病毒型別為第三型，與今年台南市本土病例病毒型別第一、二型不同，因此防治中心已進行擴大疫調及採檢，期能找出濳藏病例，進行相關防治，也請民眾做好防蚊措施，盡量穿著淺色長袖衣褲，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

防治中心呼籲，目前因氣侯涼爽正適合病媒蚊繁殖，加上又有不定期降雨，請民眾把握雨後第1周防疫時效，徹底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

(中時 )