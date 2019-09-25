立法院財委會今天火氣很大。繼財委會召委費鴻泰、國民黨立委曾銘宗因高鐵報告不佳，與民進黨立委吳秉叡大吵後，法務部次長蔡碧仲隨後上台，又因費鴻泰指其反質詢、是「爛官」，直言費鴻泰已違反大法官釋字435號，超出立委言論免責權，罵他10次爛官，蔡碧仲說：「我可以去告你！」

立委陳明文在高鐵上不慎遺落300萬元現金，被外界質疑有違反防制洗錢的規定，但先前有媒體報導蔡碧仲曾言陳明文分次提領「沒有問題」，因此成為財委會質詢時的焦點，曾銘宗在質詢時即詢問蔡碧仲在某日媒體餐敘中說過什麼話？蔡碧仲則回問曾銘宗在哪天吃飯說過什麼話都會記得嗎？蔡碧仲反問立委的方式，引起費鴻泰不滿，要求蔡碧仲尊重立法院議場規則，官員不得對立委反質詢。

結果蔡碧仲意外態度強硬的展開反擊，指費鴻泰從頭到尾一直辱罵高鐵董事長江耀宗，強調江耀宗已年逾60歲，可以為人祖父，指費鴻泰及曾銘宗的行為嚴重違反大法官釋字435法，「你的行為毫無根據、毫無必要，要問就好好問，你若有正當事由你就好好問，用你的專業好好問！」

蔡碧仲接著表示，立委辱罵中華民間政府官員「爛官」，「我可以去告你」，強調中華民國的官員都是通過考試、通過努力，但立委用肢體語言、言語辱罵，已違反釋字435號，嚴重違反立委的權責，如此行為「教壞嬰仔大小」，這樣的議場能問出什麼東西？

蔡碧仲並否認自己說過陳明文分次提領沒有問題，強調從未接受過媒體詢問此個案，已經澄清過，但立委都不看，是站在其立場「偏聽」。

(工商 )