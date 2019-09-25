面臨多名女子指控性騷擾的世界知名男高音多明哥（Placido Domingo）和紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）今天發聲明表示，多明哥取消在紐約大都會歌劇院未來所有演出。

素有「歌劇之王」之稱的西班牙籍男高音多明哥，原定25日在紐約大都會歌劇院演出「馬克白」（Macbeth），但就在登場前一晚宣布取消表演的決定。

根據法新社取得的紐約大都會歌劇院聲明：「多明哥已同意取消未來在紐約大都會歌劇院的所有演出，立即生效。」聲明也指出，一向是票房保證的多明哥也同意「他必須下台一鞠躬」。

多明哥在另一份聲明中表示，事實上是他自己「要求取消的」。多明哥除了是家喻戶曉的男高音外，還擔任數間世界知名歌劇院指揮和導演，他27歲首度登上紐約大都會歌劇院。

多明哥說：「我強烈不贊同最近對我提出的指控，對人們處於未經正當程序下就遭譴責的風氣我也感到憂心。」目前有20名女性指控被他性騷擾。

他說：「但經過考慮之後，我認為若我在馬克白這部作品演出，會讓舞台上和幕後同事付出的努力失焦。」

「因此，我要求退出表演，也感謝紐約大都會歌劇院領導階層大方地答應我的要求。」還說他把最後的總彩排當作是在「紐約大都會歌劇院舞台上最後的表演」。

(中央社)