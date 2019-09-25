名媛孫瑩瑩再婚嫁小6歲軍火大王之子李仕凡，夫妻雖然分隔在兩地，但卻不時透過社群網站曬恩愛，未料卻被阮經天舊愛Joanna爆料，李仕凡背著孫瑩瑩在外面「玩很大」，兩人婚姻早就名存實亡。

根據《鏡週刊》報導，Joanna疑似不滿李仕凡給的承諾成空頭支票，因此爆料李仕凡及孫瑩瑩婚姻早名存實亡，李仕凡則在台灣與男性友人「玩很大」，雖然慣性偷吃，但李仕凡卻十分畏懼老婆，不諱言「去美國就要當狗奴才」，也因此夫妻倆長期分隔兩地，這也讓孫瑩瑩對老公很沒安全感，不僅會透過手機定位追查行蹤，若不開心就會打罵李仕凡，甚至拿剪刀追殺對方，還撂話對付李仕凡父母，即便如此李仕凡始終不願離婚，據悉是與金錢有關。

此外Joanna更爆料孫瑩瑩結束第一段婚姻之前，就與李仕凡關係曖昧，甚至還曾被前夫抓包，不過當時孫瑩瑩僅回應是個人私事，不需對外人交代。

(中時電子報)