美國食藥局先前於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，食藥署數日後宣布38款胃藥預防性下架，待安全無虞才能重新上架。食藥署今公布首波合格名單，2款、12批胃藥將在明日恢復供應。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，食藥署接獲美國食藥局發布的警訊後，即要求業者一個月內進行檢驗。目前公布的首波檢驗結果中，共有2款胃藥合格，使用這2款胃藥的民眾可安心用藥，不需特地前往藥局換藥。

2款合格胃藥，包括＂生達＂胃恩利膜衣錠150毫克及悅擬停膜衣錠150毫克，批號分別是TR020145、E72-0100、E72-0101、E72-0102、E72-0103、E72-0104、E72-0105、E72-0106、E72-0107、E72-0108、E72-0109、E72-0110。

黃琴喨表示，食藥署將在一個月內公布完整藥品名單，檢驗合格的藥品才能恢復供應。目前其餘36款藥品仍在食藥署委託的民間實驗室檢驗中，一旦出現新進展，食藥署將立即對外公布，切勿自行停藥。民眾如有疑慮，可洽藥師、醫師進行諮詢。

面對去年至今不斷爆發的藥品致癌風波，立委蔣萬安今於立法院衛環委員會中質詢衛福部有無其他改善措施。衛福部部長陳時中回應，致癌物的產生可能有製程有關，食藥署已整理出34項製程，要求相關廠商進行檢驗，並以民眾最常使用的藥品為優先，目前仍在進行中。

(中時 )