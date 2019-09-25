總統蔡英文的論文案延燒至今，23日總統府公布當年論文「原稿」，也將授權國家圖書館公開閱覽；但在調查過程中，蔡政府「公器私用」的問題也逐漸浮出檯面。

根據《中國時報》社論報導，總統府在23日記者會中表示，府方曾詢問過倫敦政經學院，確定蔡英文的論文校方已遺失，因此在今年六月翻印一份蔡個人保留的論文補送給校方留存。

而這本燙金黑色封面、傳真紙內頁，經過多位國人遠赴英國「朝聖」的論文則是由誰負責印刷、裝訂並送交學校的呢？根據資深媒體人彭文正的說法，是經由我國駐英辦事處的協助，而該處的文化組長賴秀如便是蔡英文多年好友，更是蔡英文《想想論壇》的前主編。

總統蔡英文的論文門案件主要是因為外界質疑蔡36年前的博士學位來歷，而這件事無論蔡如何回應，整件事隸屬於蔡英文的私事，本不應藉由國家的公權力介入，但不論是多次由總統府發言人出聲或請我國駐英代表處代為處理，中間都充滿著「公器私用」的問題。

而民進黨本身對於公器私用的問題也早已氾濫，蔡英文身邊的人更是視其為理所當然；從去年九合一選舉促轉會針對新北市市長候選人侯友宜的「東廠事件」、民進黨前雲林縣長李進勇毫不避諱接手本該中立的中選會，到蔡英文出訪友邦時爆出的「私菸案」，都一再顯示，綠營人士都已逐漸對「公器私用」視為理所當然。

(中時電子報)