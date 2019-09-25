大陸國台辦指蔡金樹未失聯。（本報資料照片）

大陸國務院台灣事務辦公室今天上午例行記者上，發言人馬曉光證實，日前聲稱在大陸「失聯」的南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，因涉嫌從事危害國家安全活動，於去年7月被大陸有關部門依法審查、並已通知蔡金樹家屬，不存在一些媒體製造的所謂「失聯」的問題。有關部門嚴格依法辦案，並根據法律規定，保障了蔡金樹的各項合法權利。

大陸國台辦25日上午舉行例行記者會。國台辦發言人馬曉光就兩岸政黨交流、兩岸軍事互信和兩岸文化往來等熱點問題回答記者提問。

《人民日報》海外網報導，有記者提問，除李孟居外，台灣學者蔡金樹據傳因「國安理由」在福州被拘留一年多，請問目前李孟居和蔡金樹這兩個人的狀況？

馬曉光表示，據了解，蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動，於2018年7月被大陸有關部門依法審查。大陸有關部門已經通知了蔡金樹的家屬，不存在一些媒體製造的所謂「失聯」的問題。有關部門嚴格依法辦案，並根據法律規定，保障了蔡金樹的各項合法權利。

據悉，台灣海基會之前透露，蔡金樹親友曾於去年8月底向海基會陳情表示，蔡金樹於7月20日赴大陸福建省泉州市參加兩岸食品交易會，入住廈門某飯店，翌日退房後即失聯，海基會立即去函海協會協尋，並透過管道多方查詢，迄今未獲具體回覆。

(中時 )