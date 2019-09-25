藍委王金平欲披橘營戰袍參選2020總統、鴻海創辦人郭台銘擬與民眾黨合作打立委選戰、前國民黨主席朱立倫否認「韓朱配」，總總訊息都不利國民黨總統參選人韓國瑜。韓選辦發言人何庭歡上午形容「這場選戰就像一隻小鳥，一隻翅膀是總統，一隻翅膀是立委，要有兩隻翅膀才能帶台灣展翅高飛」，強調國民黨的立委及總統間會彼此合作，相互拉抬選情。

何庭歡上午在韓北辦回應時事。媒體詢問有關「朱立倫指韓朱配是不存在的事情」，何說，韓營與朱的聯繫管道一直非常暢通，朱一再強調共同目標是大家團結，一起下架民進黨。

至於前台東縣長黃健庭未表態要幫韓輔選。何說，會設法凝聚黨內共識，希望尋求志同道合的朋友，在明年重返執政，讓立委及總統選舉都打出漂亮成績。

有關王金平擬披橘袍參選總統，是否影響藍營總統及立委選情？何庭歡說，此事尚未確定，但我們與王院長一直以來的共同目標，就是明年下架蔡政府讓，藍營重返執政。王院長一直是黨內重要人士，相信會朝共同目標努力。

她說，現在不論到各地跑行程，或黨內如朱市長等助選人士，都強調這場選戰就像一隻小鳥，一隻翅膀是總統、一隻翅膀是立委，要有兩隻翅膀，才能帶台灣展翅高飛；國民黨的立委及總統之間會彼此合作，相互拉抬選情。

至於郭董不排除為民眾黨輔選的影響。何庭歡說：「這是民眾黨的事，民眾黨要找誰輔選，是民眾黨的事。」韓營與郭董的連繫，一有進度就會向外界報到。

對於國、新兩黨的兩岸立場分道揚鑣之事，何庭歡說，韓市長一直提「台灣安全，人民有錢」，就是主張兩岸要務實穩定，不是像現在劍拔弩張，兩岸要走務實的方向。

有人質疑韓營對國造高教機的聲明是沾光。何庭歡說，國造高教機首飛時程訂在明年6月，若韓市長明年有機會當選總統，一定會落實這項計畫，這項計畫是延續性的，韓若明年入主中央執政，會延續這項政策，也很感謝漢翔公司。

(中時 )