北市府顧問蔡壁如遭爆在市府公務群組發送「歡迎加入民眾黨」及入黨網址訊息 ，挨批黨政不分。對此，柯文哲先稱，按現行法令絕對是沒問題，但通常法律是道德的最低標準，不料後卻反嗆「議員都有黨籍，也都有助理，黨政要怎麼分開做，你先示範一次給我看，我們就會了」。

由於去年市長選舉時，作家小野擔任柯文哲競選總幹事，因身兼北市文化基金會董事、影視音實驗教育機構校長，被質疑行政不中立，小野請辭公職輔選，如今柯文哲心腹蔡壁如同樣挨批黨政不分，外界質疑蔡是否也該依相同標準請辭負責。

柯文哲今先緩頰， 按現行法令絕對是沒問題，但法律是道德的最低標準，自己沒有很認真做黨的工作，不過昨天在廉政委員會有討論，將成立一個專案小組，研議一個更合理合法的標準讓大家遵循，現在有黨之後，願意從自己當表率研議制度。

面對議員批評柯黨政不分，柯文哲也語帶不滿反嗆「議員都有黨籍，也都有助理，至於黨政要怎麼分開做，可以請議員先demo（示範）一次給我看，我們就會了」。

(中時 )