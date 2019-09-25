緝毒犬在椰子貨櫃中查找可疑毒品。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

台北市長柯文哲前往市刑大慰勉有功人員。（陳鴻偉攝）

1名羅姓豬肉攤販，日前突然從泰國進口18000顆椰子，不尋常舉動引發北市警方關注，並於12日椰子抵台後前往基隆海關搜查，警方在貨櫃中後段處，發現52塊暗藏的海洛因磚，20公斤市價超過億元，另循線逮捕幕後操控的葉姓、張姓毒販，現正擴大追查幕後的跨國販毒網絡。

北市刑大破獲走私海洛因磚。(北市刑大提供/陳鴻偉台北傳真)

台北市長柯文哲25日也前往北市刑大，為有功人員頒獎慰勉，柯表示掃蕩毒品是市政重點，未來也會要求警方持續清查毒品，柯隨後並查看查獲的海洛因磚，還驚訝表示：「這1塊要200萬元？」

北市刑大破獲52塊海洛因磚走私案。(北市刑大提供/陳鴻偉台北傳真)

警方日前接獲線報，58歲的羅姓豬肉攤商，日前突然從泰國訂購2052箱，總數1萬8000顆的椰子，專案人員懷疑羅可能利用水果販毒，經循線追查，北刑大偵三隊12日會同文山第一分局、保三總隊第一大隊，前往基隆港檢查椰子。

專案人員起初懷疑毒品藏在椰子內，用西瓜刀將椰子一顆顆剖開，但剖了上百顆椰子卻一無所獲，最後找來緝毒犬協助，在貨櫃中後段處，發現多個混在椰子裡的可疑茶葉包裏，這才循線起獲海洛因毒品。

檢警隨後約談羅姓肉販到案，羅卻辯稱自己只有進口椰子，不知裡面混入毒品，還說因為賣豬肉利潤有限，想兼賣椰子多賺一點，但不為檢警採信，專案人員經循線追查，日前另在新北市逮捕幕後操控的40歲葉姓主嫌及張姓共犯，全案擴大偵辦中。

(中時 )