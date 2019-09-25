今年參加國慶邦交國最少 蘇嘉全：107國承認台有主權 11:462019/09/25 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院長蘇嘉全表示，雖然只有15個邦交國，但是有107個國家承認台灣是一個主權的國家。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 斷交少2國 蘇嘉全：有107國會議員參訪立院 國慶晚會今年移師桃園高鐵站前廣場舉辦「攜手世界‧台灣耀飛」晚會，身兼國慶籌備委員會主委的立法院長蘇嘉全表示，雖然今年有2個國家與我們斷交，但全世界來到立法院的國會議員，有107個國家來到立法院，他們來都對台灣的成就、台灣的民主、自由非常肯定。 蘇嘉全表示，雖然只有15個邦交國，「但是我們有107個國家對台灣，是承認我們是一個主權的國家，而且認為台灣非常的民主自由」。 (中時 ) #蘇嘉全 #國慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶焰火9月24日測試 屏東鄉親期待 04:102019/09/21 地方新聞 大陸國慶出行預測出爐！1至4日車最多 18:442019/09/22 兩岸 國慶旅遊旺 旅客行李由海關稽查組辦理 09:522019/09/23 政治 林國慶秀玄天上帝籤詩 網讚「驚崩聖駕 」 16:292019/09/24 政治 國慶籌委會：今年煙火有現場演奏 16:552019/09/24 政治 藍綠別苗頭 藍營國慶109人立國旗諷綠借殼上市 20:552019/09/24 政治 國慶焰火試放5分鐘 閃耀高屏溪畔 21:342019/09/24 生活 國慶煙火屏東施放 長達42分鐘 22:442019/09/24 政治 國民黨109人立國旗 諷民進黨借殼上市 04:102019/09/25 兩岸要聞 台鐵國慶車票賣出35萬張 花東實名制票明開賣 10:562019/09/25 生活 政治熱門新聞 拚2020！趙少康建議韓要「望似人君」 洛杉基神回 - 政治 黃暐瀚嘆韓沒機會當選了 除非… - 政治 立委掉300萬高鐵不報告 費鴻泰震怒：小官這麼囂張 - 政治 還在黑韓白韓個人秀？羅友志喊話韓：別再藏「他」了 - 政治 金管會無法查陳明文金流 網：有台灣價值免查 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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