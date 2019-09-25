斷交少2國 蘇嘉全：有107國會議員參訪立院

國慶晚會今年移師桃園高鐵站前廣場舉辦「攜手世界‧台灣耀飛」晚會，身兼國慶籌備委員會主委的立法院長蘇嘉全表示，雖然今年有2個國家與我們斷交，但全世界來到立法院的國會議員，有107個國家來到立法院，他們來都對台灣的成就、台灣的民主、自由非常肯定。

蘇嘉全表示，雖然只有15個邦交國，「但是我們有107個國家對台灣，是承認我們是一個主權的國家，而且認為台灣非常的民主自由」。

(中時 )