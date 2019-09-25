美國總統川普疑似對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要他調查前美國副總統拜登（Joe Biden）。消息一出，讓這位聲勢領先的美國民主黨總統參選人支持度上揚。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天公布這兩天執行的民調，20%民主黨人及無黨籍人士表示，他們將在明年開始的全州提名選戰投給拜登，比起上週類似民調高出1個百分點，顯示拜登支持者堅定支持他。

有37%美國民眾認為川普應該被彈劾，比路透社/易普索本月稍早類似民調的41%略降幾個百分點，而在川普政府公布特別檢察官穆勒（Robert Mueller）部分「通俄門」報告後，5月民調顯示有44%贊成彈劾川普。

先前報導指出，川普與澤倫斯基在7月電話中討論拜登，並要求這名烏克蘭總統調查拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）在烏克蘭經商的相關不利內情，否則面臨下台風險。據未經證實指控，拜登試圖不當阻止烏克蘭調查跟兒子有關係的企業。

拜登隨後呼籲川普，全面配合國會對兩人通話的調查。他在德拉瓦州簡短聲明中表示：「如果他繼續藐視法律，在我看來，川普會讓國會別無選擇，只能啟動彈劾程序。」

川普今天證實自己確實扣留近4億美元的美國對烏克蘭援助，但否認藉此對烏克蘭總統施壓的指控。他也承認爭議電話存在，並承諾釋出「完整、完全解密、未刪減的」通話逐字稿。聯邦眾議院接著宣布，正式對川普展開彈劾調查。

民主黨將川普的通話斥為企圖抹黑他的主要政治對手，而這場騷動讓拜登的競選陣營撿到槍，說這證明在角逐民主黨提名的19名參選人中，川普將拜登視為最具威脅性的對手，有望在明年11月選舉與自己一較高下。

(中央社)