美國聯邦眾議院今天正式針對總統川普展開彈劾調查，簡單透過以下5點，了解美國憲法規定的彈劾程序：

●為何彈劾？

美國開國元勳創造總統這個職位，擔心權力遭到濫用，所以在憲法裡納入彈劾程序。

根據憲法，美國總統可因「叛國、受賄等重大罪行以及行為不端」而被解職。

相關說明並不明確，根據歷史，貪汙與其他濫用民眾信賴的行為也包含在內，但不一定得因明確違反特定刑法而面臨彈劾。

●怎麼彈劾？

一般以為「彈劾」就是把總統拉下台，但這其實是誤解，「彈劾」其實意指眾院提出指控，類似刑事案件中起訴的概念。

關於彈劾調查該怎麼展開的辯論不斷，司法委員會（Judiciary Committee）頭號共和黨人柯林斯（Doug Collins）主張，正式彈劾調查應等眾院全院投票通過才能展開，民主黨籍議員卻認為不用投票。

彈劾調查一般是由眾院司法委員會主導，但民主黨領袖也可以選一個委員會來負責。

如果眾院435席簡單多數通過提出指控，也就是通過所謂的「彈劾條款」，彈劾就可以進入聯邦參議院，參院會舉行審判，判定總統是否有罪。

參院審判時，眾院成員扮演檢察官的角色，參議員則是陪審團，最高法院首席法官主持審判。100席的參院必須有2/3多數認定有罪，才能判定總統有罪並解除總統職位。

●國會的黨派分布？

眾院有235名民主黨人，199人共和黨籍，1名無黨籍。換言之，民主黨不用靠共和黨支持就可彈劾川普。

參院現有53名共和黨人，45名民主黨籍，以及2名通常跟著民主黨一起投票的無黨籍，由於定罪與解除總統職位需要67票，因此，要透過彈劾除掉川普的總統之位，除了所有民主黨人和無黨籍都要反他，還需至少20名共和黨員跑票。

過去從未有總統因彈劾而下台，1974年尼克森在可能遭彈劾前即已辭職，約翰遜（Andrew Johnson）以及柯林頓分別在1868年與1998年遭眾院彈劾，但參院並未認定有罪。

●如果川普下台，誰繼任總統？

如果川普遭參院認定有罪，副總統彭斯（Mike Pence）將繼任總統，做完川普剩下的任期，也就是做到2021年1月20日。

●有別的方法拉總統下台嗎？

根據憲法第25條修正案，如果總統因身心狀態等因素無法履行職務，可由副總統取代，而這必須先由副總統以及內閣多數成員知會國會後，才可展開相關程序。

(中央社)