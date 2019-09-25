J.拉米瑞茲傷癒歸隊首戰敲出雙響炮。（美聯社）

印地安人重砲三壘手J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)今日傷癒歸隊，立刻展現強打火力，3打數敲出2發全壘打，其中包含一發滿貫炮，個人包辦7分打點，助印隊輕鬆以11比0擊敗白襪。J.拉米瑞茲的回歸也代表張育成要讓出三壘手位置，僅在比賽後半替補上場，2打數沒有安打。

J.拉米瑞茲在8月底診斷出右手鉤骨骨折，因此張育成獲得升上大聯盟的機會，而J.拉米瑞茲原本預測要休5到7周，不過因復健進度比預期來的好上許多，僅花一個月就重返戰場，在印隊例行賽最後衝刺期間及時回歸，並在歸隊首戰就展現可怕的火力輸出。

首局白襪先發投手法莫(Carson Fulmer)不穩，一開始就被敲安及投2次保送，讓印隊形成滿壘好機會，此時第六棒的J.拉米瑞茲首打席就瞄準速球出棒，形成右外野方向滿貫砲；接著第3局次打席，他又在一、二壘有人的情況下，第一球就揮擊成左外野3分炮，助印隊率先取得8比0大幅領先優勢。

J.拉米瑞茲歸隊首戰就有如此強大火力，因此張育成在比賽後半段獲得替補機會，5局下半代替J.拉米瑞茲鎮守三壘，並在7局下半移防游擊大關。他在在6局下半獲得打擊機會，可惜敲成一記斷棒雙殺打；9局上半張育成次打席，選到滿球數後纏鬥到第8球，揮空一顆偏高速球遭到三振，本場總計2打數沒有安打，目前打擊率降至1成82。

印隊在爭奪美聯第二張外卡資格，J.拉米瑞茲的歸隊帶給印隊更多火力支援，不過今日印地安人勝白襪之外，光芒在崔志萬再見陽春炮幫助下，延長賽以2比1擊敗洋基，因此印隊在美聯外卡仍距光芒0.5場勝差。

(中時電子報)