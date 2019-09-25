中共黨媒《環球時報》社評〈經濟超級大國？大陸承受不起這個標籤〉指出，美國CNBC網站23日分析報告稱大陸為「經濟超級大國」；同一天，訪美的澳洲總理莫里森稱大陸是「新的發達經濟體」。這些標籤還是讓大陸人普遍覺得很誇張。了解大陸莫過自己人，大陸的經濟面貌多元而複雜，其各個面向並不綜合指向它已是「發達經濟體」的結論。

社評剖析，從國民心態上說，極少有大陸人認為大陸已是「發達社會」，對自稱「經濟超級大國」，人們普遍是反感的。曾有個別學者聲稱大陸經濟實力已經「超過美國」，受到了大陸輿論的無情嘲笑。

社評稱，中共建政70周年正在到來，發改委24日給出的數字顯示，大陸發電裝機容量高達19億千瓦，居世界第一，高鐵、高速公路里程也已成為世界第一，大陸全球數一數二的經濟資料可以拉出一個很長的單子。

社評表示，大陸社會需要總結已經取得的成就，這種總結對增進社會自信是必要的。但是大陸的總結都是強調大陸前進的跨度，而從不誇大大陸的絕對發展程度。大陸是開發中國家，處在「社會主義初級階段」，這是大陸社會相當普遍且牢固的共識。外國人如果在大陸生活一段時間，多跑一些地方，也會對大陸形成同樣的客觀認知。

社評強調，大陸是不是經濟超級大國和新發達經濟體，這不僅是判斷評價，而且關係到大陸的實際利益。近年西方輿論喜歡宣揚大陸已是發達國家，最重要的原因之一是希望剝奪大陸作為開發中國家理應享有的各項權利，要求大陸承擔本屬於發達國家的一些責任。這樣定義大陸的經濟發展水準，有一些自私的考慮。

社評認為，大陸的發展水準究竟什麼樣，事實擺在那裡。大陸並沒有躺在WTO給予開發中國家的關稅優惠上，大陸不斷主動降低平均關稅稅率，對外資搞負面清單制度，這些都不是一般開發中國家會做的。大陸根據實際情況一直在調整對外經貿關係，對西方國家的一些要求採取了積極回應的態度。但大陸不是發達經濟體，這是事實，變不了。

(中時 )